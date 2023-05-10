- Много разговоров о возможном уходе Дуарте из "Спартака". Но мы говорим о футболисте сборной Парагвая! Это просто смешно! Когда будет более серьезная тема для разговора об Алексисе, я вам отвечу, - приводит комментарий агента "СЭ".
Столичный "Спартак" приобрел в свою команду 23-летнего центрального защитника Алексиса Дуарте только минувшей зимой. Сначала футболист чаще оставался на скамейке запасных, но в последних матчах парагваец часто появляется в основе москвичей. Пока игрок не может показать свои лучшие качества и совершает частые ошибки, которые проводят к голам. Многие эксперты критически отзываются об игре Алексиса. В предыдущем туре с "Зенитом" (2:3) Дуарте подвел свою команду, получив красную карточку после грубого фола на Малкоме. Примечательно, что на счету игрока пока не ни одного матча за взрослую сборную Парагвая. "Спартак" за 4 тура до конца национального первенства располагается на 4-й позиции.
Агент – о возможном уходе Дуарте из "Спартака": мы говорим о футболисте сборной Парагвая! Это просто смешно!
Агент парагвайского защитника "Спартака" Алексиса Дуарте Аугусто Параха высказался по поводу возможного ухода игрока.
Фото: СЭ