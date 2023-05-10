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Черчесов: если Головину менять "Монако", то на что-то стоящее. Например, на "Ференцварош"

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Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался по поводу хавбека "Монако" Александра Головина.
Фото: "Чемпинат"
- Не пора ли Головину уходить? Всё зависит от его ощущений. Главное, как он чувствует ситуацию. Если у него нет позыва уходить из "Монако", то ему стоит оставаться там, где его ценят, где у него всё получается. А если что-то менять, то на что-то стоящее. Например, на "Ференцварош", - приводит комментарий Черчесова "Чемпионат".

Венгерский "Ференцварош" является гегемоном национального первенства. Клуб выигрывает 5-е чемпионство подряд. Примечательно, что два последних титула будапештский коллектив выиграл под руководством Станислава Черчесова. Теперь клуб будет представлять свою страну в квалификации ЛЧ. Российский хавбек Александр Головин представляет "Монако" с 2018 года. В этом сезоне россиянин сыграл в футболке монегасков 42 встреч, в которых набрал 8+8 по системе гол плюс пас. Минувшей зимой в услугах Головина был заинтересована "Боруссия" из Дортмунда. Контракт россиянин Монако рассчитан до лета 2026 года. Примечательно, что Александр и Черчесов вместе работали в сборной России. Всего в активе игрока 5 голов в 45 играх за национальную команду.


Черчесов Головин Ференцварош Монако
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