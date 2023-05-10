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Канчельскис: Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки. Лапшу на уши навешает

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Бывший футболист "Фиорентины" и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис порассуждал о перспективах экс-наставника "Рубина" вернуться в тренерскую профессию.
Фото: Comedy Club
– После провала в Англии, Нидерландах брать Слуцкого в "Рубин" не нужно было. Леонид Викторович вылетел с "Рубином" в Первую лигу и даже сезон не доработал. Надо иметь совесть – доработать в команде до конца сезона, вывести клуб обратно в РПЛ, а уже потом уходить.

Думаю, что Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки. Сейчас еще кому-то лапшу на уши навешает и устроится в какой-нибудь клуб. Какая команда это может быть? Не знаю, все зависит от задач клуба, – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Леонид Слуцкий ударился в медиактивность после провала на тренерском мостике "Рубина". Поработав в Англии с "Халл Сити" и Нидерландах с "Витессом", 52-летний специалист вернулся в Россию и возглавил казанскую команду. У руля татарстанского клуба ему не удалось добиться больших успехов. В первый же сезон "Рубин" сенсационно вылетел из РПЛ, проиграв в стыковых матчах. В Первой лиге результаты на фоне выделяющегося среди остальных соперников бюджета также оставляли желать лучшего. С ноября прошлого года Слуцкий не работал тренером.


Канчельскис Слуцкий Рубин Первая лига ФНЛ
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