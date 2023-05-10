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Шалимов: ЦСКА – фаворит в борьбе за второе место. "Армейцы" играют даже с запасом, чувствуется мощь

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Экс-главный тренер "Краснодара" и "Урала" Игорь Шалимов оценил перспективы ЦСКА на серебряные медали по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
– У ЦСКА была проблема, когда команда владела преимуществом, вела в счете, но не добивалась победы, пропуская глупые голы. Характерный пример – матч с "Локо". Действуют экономно и надежно, не добивают. В этот раз немного иначе – второй мяч забили уже в самом конце. На мой взгляд, ЦСКА играет даже с запасом, чувствуется мощь. Именно "армейцы" – фавориты в борьбе за второе место, – цитирует Шалимова "РБ Спорт".

По итогам 26-ти сыгранных туров чемпионата России "Зенит" уже гарантировал себе верхнюю строчку и пятый кряду титул. В верхней части таблицы идет ожесточенная борьба за медали. Поул-позицию занимает ЦСКА, который поднялся на второе место после победы над "Оренбургом" (2:1). В активе "армейцев" 51 очко. На минимальном расстоянии от московского клуба находится "Ростов", имеющий на счету 50 баллов. Замыкает четверку сильнейших "Спартак" с 49 очками. Вряд ли вмешается в распределение медалей "Ахмат", занимающий пятое место с 43 баллами.

В ближайшем туре "Спартак" 13 мая на выезде сыграет с "Химками", ЦСКА в тот же день примет "Торпедо", а "Ростов" в воскресенье, 14 мая, проведет гостевой матч с "Сочи".


ЦСКА Спартак Ростов Шалимов
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