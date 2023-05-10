- В футболе и в жизни бывает всякое. Вильмар очень рад играть за "Зенит", но если нужен топ-команде — он подумает, - приводит комментарий агента "Чемпионат".
Опорный хавбек из Колумбии Вильмар Барриос на минувших выходных завоевал свое 5-е чемпионство в России. Он всего лишь третий легионер в истории нашего футбола, которому покорялось это достижение. В этом сезоне колумбиец привычно цементировал центр поля. Также игрок отметился голевыми достижениями. Опорник сумел отметиться 1 голом и отдал 2 голевых паса в 27 играх в футболке невского клуба. Его трудовой договор с коллективом с берегов Невы рассчитан до лета 2026 года. Ранее СМИ сообщали о том, что в услугах Барриоса заинтересован турецкий "Бешикташ". В октябре Вильмару исполнится 30 лет.
Агент: Барриос рад играть за "Зенит", но если Вильмар нужен топ-команде, он подумает
Агент колумбийского хавбека Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о том, при каких условиях игрок может покинуть "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"