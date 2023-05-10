- У нас есть мотивация. Рекорд "Оренбурга" — это седьмое место в чемпионате. Если мы попадем в пятерку, то это будет историческое событие для клуба, - приводит комментарий Оганесяна "СЭ".
"Оренбург" за 4 тура до конца российского первенства располагается на 8-й строчке, имея в своем активе 39 турнирных баллов. Дружина Марцела Лички отстает от "Ахмата", идущего на 5-й позиции, на всего на 4 очка. В следующем туре южноуральский коллектив сыграет в гостях с "Уралом". Также соперниками "Оренбурга" станут "Зенит", который уже обеспечил себе чемпионский титул, аутсайдер лиги столичное "Торпедо" и "Динамо" Славиши Йокановича. Примечательно, что за 26 матчей южноуральцы выиграли 12 матчей и проиграли 11. Еще один поединок был сведен к ничьей.
Форвард "Оренбурга" Оганесян: если мы попадем в пятерку, то это будет историческое событие для клуба
Российский нападающий "Оренбурга" Степан Оганесян высказался о турнирных задачах команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: "Чемпионат"