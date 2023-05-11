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Быстров: в академии "Зенита" нет фотографии ни одного воспитанника, зато есть Дзюба

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Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров выразил возмущение присутствием нападающего Артема Дзюбы на фото в академии петербургской команды.
Фото: "Чемпионат"
- В академии "Зенита" нет фотографии ни одного воспитанника. Как ты там будешь воспитывать футболистов? Им давно пора понять, что футбол этого не прощает. Поэтому то, что мы на этих картинках не присутствуем, — нормальная ситуация. Зато Дзюба у них есть в академии. Люди, которые приходят в академию, должны это видеть, а там висит Дзюба.

Дзюба - воспитанник московского "Спартака", принципиального соперника "Зенита". В 2015 году нападающий перешел в санкт-петербургский клуб, где провел восемь лет и выиграл несколько трофеев. В 2022 году Дзюба ушел из "Зенита", а через полгода дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство и тренерский штаб команды за доверие легионерам, а не молодым российским футболистам. Сам нападающий сейчас играет за московский "Локомотив". Примечательно, что Быстров успел поиграть и за "Зенит", и за "Спартак".

Источник: "Спорт-экспресс"


Быстров Дзюба Локомотив Зенит
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