– Уверен, что в это сложное время парни в "Зените" не смогут позволить себе потратить 5 млн рублей на развлечения и дорогие машины. Уверен, что большую часть этих денег они отправят на благотворительность.
Жест Малкома "деньги" гендиректору клуба – просьба денег на благотворительность? Если он не отдаст на благотворительность, Малкома мы поменяем. А какая радость для любителей спорта видеть человека, который ведет себя таким образом? Думаю, этот человек, раскаявшись в своем поступке, вообще все премиальные отдаст. Если его спросить, он скажет, что, конечно, поможет людям, – приводит слова Милонова "РБ Спорт".
На данный момент атакующий полузащитник "Зенита" Малком возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России. За четыре тура до конца сезона 26-летний бразилец опережает на 4 гола своего ближайшего преследователя - форварда "Спартака" Квинси Промеса. На счету Малкома 22 забитых мяча в текущем розыгрыше РПЛ. В зимнее трансферное окно лидера "Зенита" связывали с "ПСЖ". Недавно появились слухи, что летом вингер сине-бело-голубых может перебраться в лондонский "Арсенал".
Матч в рамках 27-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 13 мая на "Газпром Арене" в Северной столице. Стартовый свисток рефери Романа Сафьяна прозвучит в 16:30 по времени Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака выйдет на поле уже в ранге чемпиона. В предыдущем туре сине-бело-голубые вырвали победу у "Спартака" на последних минутах и обеспечили себе пятый чемпионский титул кряду. На субботу запланирована церемония награждения команды золотыми медалями.
Депутат Госдумы РФ Милонов: Малкома мы поменяем. Какая радость видеть человека, который ведет себя таким образом?
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на информацию о том, что руководство "Зенита" выплатило футболистам, выходившим на поле, по 5 млн рублей за победу над "Спартаком" (3:2) в 26-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"