25-летний хавбек сине-бело-голубых признался, что футболист отметил, что хотел бы повторить зарубежную карьеру "Царя".
– Фамилия "Мостовой" довольно громкая. Когда он играл в "Долгопрудном", думали – мой сын или еще кто-то. Ответил, что просто однофамилец. Начал за ним следить. После нескольких игр сказал, что парень 100% будет играть в команде РПЛ.
Когда Андрей уедет за границу, тогда и можно будет сравнивать нас. Хотя вряд ли переедет. Сейчас это невозможно. И пускай попробует забить столько голов, сколько я. Это глупость! Нас просто хотят поссорить. Даю совет многим людям: задавая такие вопросы, не думайте, что футболисты между собой будут ссориться. Ребят, меня не получится задеть! Мы эту жизнь прожили, понимаете? – цитирует Мостового Sport24.
На счету Андрея Мостового в текущем розыгрыше чемпионата России восемь забитых мячей и пять ассистов в 25-ти играх. 25-летний уроженец Омска стал автором второго гола в ворота "Спартака" (3:2) в минувшие выходные и помог "Зениту" в очередной раз взойти на верхнюю ступень пьедестала РПЛ.
Матч в рамках 27-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 13 мая на "Газпром Арене" в Северной столице. Стартовый свисток рефери Романа Сафьяна прозвучит в 16:30 по времени Санкт-Петербурга.
Команда Сергея Семака выйдет на поле уже в ранге чемпиона. В предыдущем туре сине-бело-голубые вырвали победу у "Спартака" на последних минутах и обеспечили себе пятый чемпионский титул кряду. На субботу запланирована церемония награждения команды золотыми медалями.
Александр Мостовой – о словах Андрея: пускай забьет столько голов, сколько я. Уедет за границу, можно будет сравнивать
Экс-полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой отреагировал на слова своего однофамильца из "Зенита" Андрея Мостового.
Фото: "Чемпионат"