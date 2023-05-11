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Президент "Оренбурга": мы отправили в "Спартак" письмо о желании выкупить Оганесяна

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал о желании выкупить у "Спартака" находящегося у южноуральцев в аренде атакующего хавбека Степана Оганесяна.
Фото: ФК "Спартак"
- Я давал указания по поводу Степана Оганесяна. В соответствии с контрактом до 31 мая мы должны уведомить "Спартак". Такое письмо о желании выкупа мы отправили, а дальше может быть что угодно. Что касается возможной смены гражданства футболиста на армянское - мне ничего об этом не известно, - передает слова Еремякина РИА Новости.

21-летний правый вингер Степан Оганесян является воспитанником московского "Спартака" и с июля 2022 года выступает на правах аренды до конца сезона за "Оренбург". В 20 матчах текущего сезона во всех турнирах в составе южноуральцев футболист забил 3 гола и выполнил 1 результативный пас. Оценочная трансферная стоимость Оганесяна по данным портала Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.


Оренбург Спартак Оганесян Еремякин Российские трансферы
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