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Мостовой – об игре Писарского в "Крыльях Советов": возможно, он попал не в свою команду

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой оценил игру нападающего Владимира Писарского после его перехода из "Оренбурга" в "Крылья Советов".
Фото: AFP
- Даже не знаю, что с ним произошло, ведь в первой части действительно много забивал, помогал "Оренбургу". Такое часто бывает, когда после перехода в другой клуб что-то не получается. Можно предположить, что Писарский попал не в свою команду, такое тоже происходит. Звездная болезнь? Вполне возможно, местами это прослеживается у него, — цитирует Мостового "РБ Спорт".

Российский нападающий Владимир Писарский перешел в самарские "Крылья Советов" из "Оренбурга" в январе 2023 года. В стане "волжан" 27-летний форвард успел провести 9 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, в которых ему удалось записать на свой счет 1 забитый мяч и 1 голевую передачу. В составе "Оренбурга" в первой половине нынешнего сезона РПЛ Писарский провел 15 игр. Владимир отметился 14 голами и 1 ассистом.


Мостовой Сычевой Оренбург Крылья Советов
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