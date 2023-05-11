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Стипиди: Промеса расхваливают в "Спартаке", но где он был с "Зенитом" и в других матчах? Просто прячется у нас

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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди высказал критическое мнение о вингере "Спартака" Квинси Промесе.
Фото: Getty Images
- В "Спартаке" Промеса расхваливают со страшной силой, но где он с "Зенитом" был? Где он был в других матчах? Он не дотягивает ни до Малкома, ни до Дугласа. Он просто прячется у нас, - передает слова Стипиди Vprognoze.ru.

31-летний голландский атакующий полузащитник Квинси Промес вернулся в московский "Спартак" из амстердамского "Аякса" в феврале 2021 года, сумма трансферной компенсации составила 8,5 миллиона евро. В текущем сезоне футболист провел за красно-белых 33 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 10 голевых передач. В матче 26 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" (3:2) Промес забил гол с пенальти и отметился результативным пасом.


Спартак Зенит Промес Малком Дуглас Сантос
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