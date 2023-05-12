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Анохин - о формате Кубка России на следующий сезон: косметический ремонт сделаем разве что

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Генеральный директор ключевого спонсора Кубка России компании "Фонбет" Сергей Анохин ответил на вопрос об изменениях в формате турнира.
Фото: РФС
- Косметический ремонт сделаем разве что. Допустим, пока не очень понятно, стоит ли проводить второй этап финала Пути регионов. Я об игре, в которой 17 мая сыграют "Краснодар" и "Урал". Может быть, в следующем сезоне такого матча не будет, - передает слова Анохина "СЭ".

В нынешнем сезоне Кубок России проводится по принципиально новой для российского футбола схеме с групповым турниром для команд из РПЛ, двумя сетками плей-офф и системой double elimination, при которой выбывшая из верхней сетки команда может продолжить борьбу за трофей в нижней. 17 мая "Краснодар" и "Урал" встретятся в матче второго этапа финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), победитель получит право сыграть за трофей в Суперфинале, куда уже пробился московский ЦСКА.


Кубок России Анохин
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