- Косметический ремонт сделаем разве что. Допустим, пока не очень понятно, стоит ли проводить второй этап финала Пути регионов. Я об игре, в которой 17 мая сыграют "Краснодар" и "Урал". Может быть, в следующем сезоне такого матча не будет, - передает слова Анохина "СЭ".
В нынешнем сезоне Кубок России проводится по принципиально новой для российского футбола схеме с групповым турниром для команд из РПЛ, двумя сетками плей-офф и системой double elimination, при которой выбывшая из верхней сетки команда может продолжить борьбу за трофей в нижней. 17 мая "Краснодар" и "Урал" встретятся в матче второго этапа финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), победитель получит право сыграть за трофей в Суперфинале, куда уже пробился московский ЦСКА.
Анохин - о формате Кубка России на следующий сезон: косметический ремонт сделаем разве что
Генеральный директор ключевого спонсора Кубка России компании "Фонбет" Сергей Анохин ответил на вопрос об изменениях в формате турнира.
Фото: РФС