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Павлюченко: не верю, что "Спартак" даже в тройке будет. После последних игр понял, что они и бронзовые медали упустили

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Экс-нападающий "Тоттенхэма" и "Спартака" Роман Павлюченко порассуждал о перспективах красно-белых в борьбе за медали текущего розыгрыша РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
– Надеялся, что "Спартак" станет вторым, но после последних игр понял, что они и бронзовые медали упустили. Теперь "Спартаку" надо хотя бы за "бронзу" побороться, потому что четвертое место – провал. Дальше уже все зависит не от красно-белых. Играть последние туры и надеяться на ошибку соперника неправильно, но футбол – непредсказуемая вещь, может быть, еще все поменяется. Но я не верю, что "Спартак" даже в тройке будет, – приводит слова Павлюченко Metaratings.

За 4 тура до завершения чемпионата России "Спартак" опустился на четвертую строчку. В активе команды Гильермо Абаскаля 49 очков. Отставание от третьей строчки, на которой расположился "Ростов", минимальное.

На два очка "Спартак" отстает от взобравшегося на вторую позицию ЦСКА. В ближайшем туре красно-белые на выезде встретятся с "Химками". Игра состоится в субботу, 13 мая. Стартовый свисток Евгения Кукуляка из Калуги прозвучит в 14:00 по мск.

Кроме того, команда Гильермо Абаскаля вылетела из Кубка России. Действующие обладатели трофея в Жигулевске сенсационно уступили тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:2.


Спартак Павлюченко Ростов ЦСКА
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