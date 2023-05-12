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Файзулин: не думаю, что руководство "Зенита" допустит массового оттока бразильцев

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Экс-игрок "Зенита" Виктор Файзулин поделился своими соображениями по поводу возможного ухода иностранных футболистов из клуба.
Фото: "Чемпионат"
- "Зенит" еще долгое время будет главным фаворитом чемпионата России, не думаю, что руководство допустит массового оттока бразильцев. При этом, полагаю, какие-то позиции петербуржцы точечно усилится, на мой взгляд, надо рассматривать кандидатуры отечественных футболистов. Допускаю, что за кого-то придется переплатить, чтобы подстраховать себя на долгое время., - приводит мнение Файзулина bobsoccer.ru.

За 4 тура до конца национального первенства определился чемпион. Им привычно стал "Зенит" из Санкт-Петербурга, который уже пятый сезон подряд завоевывает золотые медали. В этом сезоне огромную роль в триумфе невского клуба сыграли легионеры, в частности бразильцы. Атакующий полузащитник петербуржцев Малком за 26 игр РПЛ сумел 22 раза отправить мяч в сетку ворот своих соперников. Также в активе экс-игрока "Барселоны" 9 ассистов. Другой игрок атаки Клаудиньо за 22 встречи набрал 5+10 по системе гол плюс пас. В центре поля у "Зенита" ключевыми игроками являются Вендел и колумбиец Барриос. Также важную роль в тактических построениях Сергея Семака играет бразильский защитник Дуглас Сантос, который в этом сезоне сыграл в 26 матчах, в которых сумел оформить 3 голевых паса.


Файзулин Зенит
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