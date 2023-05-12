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Йоканович: Тюкавин — футболист с отличным будущим. Смолов — опытный игрок, он вносит большой вклад в команду

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Наставник "Динамо" Славиша Йоканович высказался по поводу своих форвардов Федора Смолова и Константина Тюкавина.
Фото: РИА Новости
- В прошлых матчах Смолов был в стартовом составе, но и Тюкавин получал игровое время. Нужно упомянуть, что Тюкавин немного приболел и не был готов на 100%. Оба игрока для нас очень важны. Тюкавин — футболист с отличным будущим. Смолов — опытный игрок, он вносит большой вклад в команду, - приводит комментарий Йокановича "Матч ТВ".

"Динамо" за 4 тура до конца располагается на 7-й строчке. Напомним, что руководство клуба декларировало задачу попасть в тройку. Отставание от "Ростова", идущего третьим, составляет 8 турнирных баллов. В эти выходные бело-голубой коллектив на своей домашней арене примет "Ахмат" Сергея Ташуева. Федору Смолову в феврале исполнилось 33 года. Константину Тюкавину – 20 лет. В этом сезоне в основе "Динамо" чаще появляется Федор, который в 28 играх (1831 минут игрового времени) забил 11 голов и оформил 5 голевых пасов. Константин же сыграл 34 встреч (1584 игровых минут) в футболке московского коллектива. В них он сумел забить 9 голов и оформить 7 ассистов.


Йоканович Динамо Смолов Тюкавин
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