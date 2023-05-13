Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
2 - 1 2 1
ОренбургЗавершен
Химки
1 - 1 1 1
СпартакЗавершен
Зенит
1 - 1 1 1
Краснодар2 тайм
ЦСКА
19:00
ТорпедоНе начат

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Уфа
2 - 2 2 2
ЕнисейЗавершен
Алания
5 - 2 5 2
Краснодар-2Завершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
Балтика2 тайм
Волгарь
1 - 1 1 1
Арсенал Тула1 тайм
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Родина1 тайм
Рубин
18:00
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лидс Юнайтед
2 - 2 2 2
НьюкаслЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм
Манчестер Юнайтед
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Мадрид
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
3 - 0 3 0
Фрайбург2 тайм
Бавария
3 - 0 3 0
Шальке-042 тайм
Боруссия Д
19:30
Боруссия МНе начат

Аршавин: "Зенит" постарается взять третьего нападающего, если будет финансовая возможность

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Заместитель генерального директор "Зенита" Андрей Аршавин поделился трансферными планами на летом.
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит", скорее всего, не будет менять нападающих, если не будет форс-мажора, и будет стараться взять кого-то третьего, если будет финансовая возможность, - приводит комментарий Аршавина "Матч ТВ".

"Зенит" сегодня после поединка против "Краснодар" получит свои заслуженные золотые медали и кубок за очередное чемпионство. Этот титул стал пятым подряд. Все они выиграны под руководством Сергея Семака. Невский клуб забил за 26 игр 68 мячей. Это больше всех лиге. Примечательно, что лучшим бомбардиров петербуржцев является не центральный нападающий, а крайний атакующий полузащитник - Малком. Бразилец сумел 22 раза поразить ворота соперников в 26 поединках. Сейчас в "Зените" два центрфорварда россиянин Иван Сергеев и колумбиец Матео Кассьерра. На двоих они забили в РПЛ 10 голов.


Аршавин Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Денисов - об удалении в матче против "Химок": если это и был фол, то точно не на желтую карточку
«Химки» упустили шанс вернуться в борьбу, Кукуян довёл Абаскаля. «Спартак» не побеждает в трёх матчах
Червиченко: "Спартак" спасло  только то, что игроки "Химок" не умеют забивать 1 эксклюзив
Гаврилов: если "Спартак" будет в призерах, то это уже неплохо 1 эксклюзив
Уткин - о судействе матча "Химки"-"Спартак": Кукуляк - лучший судья в РПЛ. Просмотры падают, РПЛ нужны любые шоумены 1
Абаскаль отказался отвечать на вопросы после "Химок": случилось слишком много вещей, которые выходят за рамки 7
Орлов: Семак почти на одном уровне с Романцевым 13
Лаксальт летом может покинуть "Динамо" 1
"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Химками" 31
Президент "Урала" Иванов - о 7 матчах без побед: наконец-то прервали эту серию
"Уфа" и "Енисей" сыграли вничью, забив два гола в компенсированное время 1
Экс-судья РПЛ Федотов: Кукуляк выдумал вторую желтую карточку игроку "Спартака" Денисову 3
Алип, Малком и Сергеев – в основе "Зенита" на матч против "Краснодара"
"Спартак" после первого тайма проигрывает "Химкам". Красно-белые остались в меньшинстве после удаления Денисова 2
Гончаренко: даже по лицам журналистов можно понять, что все уже эмоционально устали от большого количества игр