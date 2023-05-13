- "Зенит", скорее всего, не будет менять нападающих, если не будет форс-мажора, и будет стараться взять кого-то третьего, если будет финансовая возможность, - приводит комментарий Аршавина "Матч ТВ".
"Зенит" сегодня после поединка против "Краснодар" получит свои заслуженные золотые медали и кубок за очередное чемпионство. Этот титул стал пятым подряд. Все они выиграны под руководством Сергея Семака. Невский клуб забил за 26 игр 68 мячей. Это больше всех лиге. Примечательно, что лучшим бомбардиров петербуржцев является не центральный нападающий, а крайний атакующий полузащитник - Малком. Бразилец сумел 22 раза поразить ворота соперников в 26 поединках. Сейчас в "Зените" два центрфорварда россиянин Иван Сергеев и колумбиец Матео Кассьерра. На двоих они забили в РПЛ 10 голов.
Аршавин: "Зенит" постарается взять третьего нападающего, если будет финансовая возможность
Заместитель генерального директор "Зенита" Андрей Аршавин поделился трансферными планами на летом.
Фото: ФК "Зенит"