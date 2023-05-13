- Семак почти на одном уровне с Романцевым. Команда Романцева доминировала, команда Семак доминирует сейчас. "Зенит" создал систему, он долго к этому шел. Были провалы с Луческу и Манчини, но пришел Семак и хорошо влился. Нельзя преуменьшать его роль. Он заслуженный лидер нашей тренерской группы.
"Зенит" под руководством главного тренера Сергея Семака становился чемпионом России пять последних сезонов подряд. В нынешнем сезоне клуб с берегов Невы единолично возглавляет турнирную таблицу и за 4 тура до окончания первенства страны оформил золотые медали. Отрыв от второй строчки составляет 13 очков. Сегодня, 13 мая, петербуржцы сыграют в рамках 27-го тура РПЛ против "Краснодара". Поединок состоится на домашнем стадионе "Зенита" "Газпром Арена" и начнется в 16:30.
Источник: Sport24
Орлов: Семак почти на одном уровне с Романцевым
Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак почти достиг одного уровня с легендарным наставником столичного "Спартака" и сборной России Олегом Романцевым.
Фото: ФК "Зенит"