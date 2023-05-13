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Мирзов: приятнее забивать "Спартаку" или забивать за "Спартак"? Было бы приятно набрать 3 очка

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Вингер "Химок" Резиуан Мирзов поделился мыслями после ничьей в матче 27-го тура РПЛ против "Спартака" (1:1).
Фото: ФК "Химки"
- Насколько мое будущее в "Химках" будет зависеть от того, останется ли команда в РПЛ или нет? Сейчас я не думаю об этом. Все мысли о том, чтобы выходить, набирать очки и остаться в переходных играх. Что приятнее: забивать "Спартаку" или забивать за "Спартак"? Хм, хороший вопрос. Сегодня было бы приятно набрать три очка.

Мирзов перешел в подмосковные "Химки" из "Спартака" в качестве свободного агента в июле прошлого года. На счету 29-летнего российского футболиста, играющего на позиции левого вингера, 4+4 по системе гол плюс пас в 26 матчах за "красно-черных". "Химки" набрали 18 очков в 27 сыгранных встречах и занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице РПЛ. Подмосковный коллектив находится в зоне прямого вылета в Первую лигу за 3 тура до окончания турнира. На данный момент отрыв от зоны стыковых матчей составляет 5 баллов.

Источник: Metaratings.ru


Мирзов Химки Спартак
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