- Для "Торпедо" это грустный день. Но это не стало сюрпризом. Я пришел в тяжелой ситуации, когда оставалось мало игр. Я знал, что у нас очень и очень мало шансов остаться. Но важно, что мы стараемся развиваться. Даже сейчас, сделав шаг назад, мы надеемся сделать два шага вперед. Было понятно, что остаться в премьер-лиге — это чудо. Нам нужно сделать правильные выводы и всё проанализировать, чтобы двигаться в направлении успеха для «Торпедо, - приводит комментарий Клотета "Матч ТВ".
Сегодня "Торпедо" крупно проиграло ЦСКА в московском дерби, пропустив три безответных мяча. Сетку ворот Егора Бабурина поразили центрфорвард Федор Чалов (дубль) и Иван Обляков. Этот результат лишил автозаводский коллектив математических шансов на сохранение прописки в РПЛ на следующий сезон. За 27 туров столичное "Торпедо" заработало всего 13 турнирных баллов. Команда одержала всего 3 победы (1 победа была технической над "Пари НН" (3:0)). Также в активе москвичей 4 ничьих и 20 проигрышей. В марте руководством клуба было принято решение о смене тренерского штаба. Вместо россиянина Андрея Талалаева на пост главного тренера пришел испанский специалист Жозеп Клотет. У руля "Торпедо" испанец провел 7 встреч. В них одержана всего 1 победа при 6 поражениях.
Клотет – о вылете "Торпедо": это не стало сюрпризом
Наставник "Торпедо" Жозеп Клотет поделился своими эмоциями по поводу вылета команды из РПЛ.
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