- Эмоции от игры положительные. Забрали второе место. Легкой игры не было, "Торпедо" борется, поэтому нам тоже не было легко. Прибавил во второй части сезона за счет работы и того, что все стало получаться. Благодарен тренерскому штабу, хочу приносить пользу команде, где тренерский штаб считает нужным, - приводит комментарий Облякова Sport24.
ЦСКА одержал свою 8 победу в последних 10 играх РПЛ, разгромно обыграв "Торпедо" (3:0). Именно армейцы отправили черно-белых в Первую лигу. В разгроме автозаводцев поучаствовали центрфорвард Федор Чалов, оформивший дубль, и атакующий хавбек Иван Обляков. Из-за того, что сегодня один из конкурентов ЦСКА "Спартак" потерял очки в игре против "Химок" (1:1), красно-синий коллектив стал главным фаворитом в борьбе за серебряные медали национального первенства. Дружина Владимира Федотова располагается на 2-й строчке и на 4 очка опережает "Ростов" и "Спартак". При этом у дончан есть игра в запасе. В следующем туре ЦСКА встретится с командой Гильермо Абаскаля в очном поединке. Также у армейцев есть еще очная встреча с "Ростовом".
Обляков – о победе над "Торпедо": эмоции от игры положительные. Забрали второе место
Российский футболист ЦСКА Иван Обляков поделился своими соображениями по поводу победы над "Торпедо" (3:0).
Sport24