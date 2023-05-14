- Наши юристы с юристами "Расинга" готовят трансфер. Со своей стороны мы уже контракт подписали, отправили бумаги "Расингу", теперь они их должны подписать. Ждем их подписи и после этого все, - приводит комментарий Андреева "РБ Спорт".
Атакующий полузащитник из Аргентины Брайан Мансилья только летом 2022 года перебрался в Россию. "Оренбург" взял хавбека в аренду. В футболке южноуральского коллектива аргентинец сыграл 23 поединка во всех турнирах. В них он забил 4 гола. Также в активе Брайана 7 голевых пасов. Ранее руководство "Оренбурга" заявляло о намерении выкупить игрока. В апреле Мансильи исполнилось 26 лет. Дружина Марцела Лички за три тура до конца РПЛ располагается на 8-й позиции. Оренбуржцы отстают от "Краснодара", идущего на 5 месте, на 4 турнирных балла. В 28 туре "Оренбург" на своем поле примет чемпиона России "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Спортдиректор "Оренбурга" Андреев: со своей стороны мы уже контракт с Мансильей
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев поделился информацией о процессе выкупа Брайна Мансильи у "Расинга".
Фото: ФК "Оренбург"