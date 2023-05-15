- Рад, что получилось побить свой рекорд по голам в РПЛ: значит, делаю всё правильно и двигаюсь вперёд. Трудно анализировать, за счёт чего я прибавил. В первой половине сезона я играл на одной позиции, а сейчас на совершенно другой. Но я нахожу плюсы и в новой позиции.
В последнем матче РПЛ Чалов забил свой уже 17-й гол в текущем сезоне. Нападающий ЦСКА установил личный рекорд результативности. Ранее Чалов никогда не забивал более 15 голов в одном чемпионате. Интересно, что 15 голов Чалову хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне 2018/2019. В нынешнем розыгрыше чемпионата России в гонке бомбардиров лидирует нападающий "Зенита" Малком, забивший уже 23 гола за три тура до конца чемпионата.
Источник: "Чемпионат"
Чалов - о своем личном рекорде по голам в РПЛ: делаю все правильно и двигаюсь вперед
Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о своей результативности в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА