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Чалов - о своем личном рекорде по голам в РПЛ: делаю все правильно и двигаюсь вперед

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о своей результативности в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- Рад, что получилось побить свой рекорд по голам в РПЛ: значит, делаю всё правильно и двигаюсь вперёд. Трудно анализировать, за счёт чего я прибавил. В первой половине сезона я играл на одной позиции, а сейчас на совершенно другой. Но я нахожу плюсы и в новой позиции.

В последнем матче РПЛ Чалов забил свой уже 17-й гол в текущем сезоне. Нападающий ЦСКА установил личный рекорд результативности. Ранее Чалов никогда не забивал более 15 голов в одном чемпионате. Интересно, что 15 голов Чалову хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне 2018/2019. В нынешнем розыгрыше чемпионата России в гонке бомбардиров лидирует нападающий "Зенита" Малком, забивший уже 23 гола за три тура до конца чемпионата.

Источник: "Чемпионат"


Чалов ЦСКА
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