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Президент "Торпедо": Клотет выразил готовность тренировать клуб в ФНЛ. Мы вернемся в РПЛ в следующем сезоне

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Президент "Торпедо" Ярослав Савин заявил, что главный тренер команды Жозеп Клотет готов продолжать свою работу и в ФНЛ.
Фото: РИА Новости
- Когда мы вели переговоры с Клотетом, он понимал, что команда идёт на вылет. Он выразил готовность тренировать клуб в ФНЛ — сейчас ничего не изменилось. Мы сразу это обсуждали. "Торпедо" обязательно вернётся в РПЛ уже в следующем сезоне.

До прихода в "Торпедо" Клотет никогда не работал главным тренером в высших дивизионах национальных чемпионатов. Вместе с автозаводцами испанский специалист вылетел из РПЛ за три тура до конца сезона. Клотет сменил на посту главного тренера "Торпедо" уволенного Андрея Талалаева, который сейчас работает в подмосковных "Химках". После поражения от ЦСКА в 27-м туре РПЛ (0:3) Клотет заявил, что его не удивил вылет "автозаводцев" из элиты российского футбола.

Источник: "Чемпионат"


Клотет Савин Торпедо
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