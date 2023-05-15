- Когда мы вели переговоры с Клотетом, он понимал, что команда идёт на вылет. Он выразил готовность тренировать клуб в ФНЛ — сейчас ничего не изменилось. Мы сразу это обсуждали. "Торпедо" обязательно вернётся в РПЛ уже в следующем сезоне.
До прихода в "Торпедо" Клотет никогда не работал главным тренером в высших дивизионах национальных чемпионатов. Вместе с автозаводцами испанский специалист вылетел из РПЛ за три тура до конца сезона. Клотет сменил на посту главного тренера "Торпедо" уволенного Андрея Талалаева, который сейчас работает в подмосковных "Химках". После поражения от ЦСКА в 27-м туре РПЛ (0:3) Клотет заявил, что его не удивил вылет "автозаводцев" из элиты российского футбола.
Источник: "Чемпионат"
Президент "Торпедо": Клотет выразил готовность тренировать клуб в ФНЛ. Мы вернемся в РПЛ в следующем сезоне
Президент "Торпедо" Ярослав Савин заявил, что главный тренер команды Жозеп Клотет готов продолжать свою работу и в ФНЛ.
Фото: РИА Новости