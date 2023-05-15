– "Ахмат" сейчас в порядке. Две победы подряд в Москве с общим счетом 8:1 дорогого стоят. В прошлом туре порвали "Торпедо" – 5:1, в этом разобрались с "Динамо" – 3:0. Команда у Ташуева крепкая, управляемая. Даже может побороться за бронзовые медали.
Почему нет? "Спартак" с "Ростовом" в последних турах буксуют. Если и дальше будут спотыкаться, я не удивлюсь. А у "Ахмата" на финише неплохой календарь – дома принимают "Химки" и "Краснодар", между ними выезд в Ростов. Набрать в этих матчах девять очков вполне реально, – приводит слова Радимова "СЭ".
За три тура до завершения чемпионата "Ахмат" закрепился на пятой строчке в таблице РПЛ. На счету команды Сергея Ташуева 46 очков после разгромной победы в воскресенье на выезде над "Динамо" со счетом 3:0. Отставание грозненцев от "Ростова" и "Спартака", которые делят третье место, насчитывает 4 балла.
В субботу вечером "Ахмат" на своем поле примет борющиеся за выживание "Химки". Запас чеченского клуба от идущего шестым "Краснодара" составляет 3 очка. В ближайшем туре "Спартак" сразится в столичном дерби с ЦСКА в Тушино, а "Ростов" на выезде встретится с "Краснодаром".
Радимов: если "Спартак" с "Ростовом" будут и дальше спотыкаться, не удивлюсь, если "Ахмат" поборется за бронзу
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов порассуждал о шансах "Ахмата" побороться за третье место в текущем розыгрыше чемпионата России.
Фото: ФК "Ахмат"