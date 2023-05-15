- "Сочи" ничем не удивил, они хорошо работали с мячом, уверенно смотрелись. Конечно, мы тоже хотели выиграть, но к сожалению, этого сделать не удалось. У "Ростова" нет никакого спада, просто сейчас так складываются для нас игры. Мы не будем смотреть в турнирную таблицу или на то, как играет ЦСКА или "Спартак". Будем отталкиваться только от своей игры.
"Ростов" набрал 50 очков в 27 матчах и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. За три тура до окончания текущего розыгрыша первенства России ростовчане отстают от ЦСКА, расположившегося на второй строчке, на 4 балла. "Спартак" с таким же количеством очков, что и у коллектива Валерия Карпина, находится на 4 месте, уступая дончанам лишь по дополнительным показателям. В 6 последних матчах в РПЛ "Ростов" одержал всего одну победу, трижды сыграв вничью и дважды уступив.
Источник: "РБ Спорт"
Чернов: у "Ростова" нет никакого спада, просто сейчас так складываются для нас игры
Защитник "Ростова" Евгений Чернов считает, что у команды нет спада.
Фото: РИА Новости