- Нужно относиться к "Зениту" с уважением. Они побеждают... Мы в команде, все игроки, мы всегда играем хорошо. Не хочу показывать пальцем, но футбол – это командный вид спорта, а не индивидуальный. Главное – работать над сосредоточенностью, над тем, чтобы оставаться вместе, как команда, и бороться.
"Зенит" становится чемпионом России уже пять лет подряд. Свой чемпионский титул этого сезона сине-бело-голубые оформили досрочно, обыграв "Спартак" в домашнем матче 26-го тура (3:2). Николсон играет за "Спартак" с 2022 года. Ямайскому нападающему посчастливилось выиграть трофей с красно-белыми, завоевав Кубок России в прошлом сезоне. Ранее в СМИ появлялась информация, что "Спартак" готов расстаться с Николсоном ближайшим летом, если получит хорошее предложение.
Источник: Metaratings
Николсон - о чемпионстве "Зенита": не хочу показывать пальцем, но футбол – это командный вид спорта
Фото: ФК "Спартак"