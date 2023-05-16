Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Интер
22:00
МиланНе начат

Николсон - о чемпионстве "Зенита": не хочу показывать пальцем, но футбол – это командный вид спорта

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Спартака" Шамар Николсон высказался о чемпионском титуле "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
- Нужно относиться к "Зениту" с уважением. Они побеждают... Мы в команде, все игроки, мы всегда играем хорошо. Не хочу показывать пальцем, но футбол – это командный вид спорта, а не индивидуальный. Главное – работать над сосредоточенностью, над тем, чтобы оставаться вместе, как команда, и бороться.

"Зенит" становится чемпионом России уже пять лет подряд. Свой чемпионский титул этого сезона сине-бело-голубые оформили досрочно, обыграв "Спартак" в домашнем матче 26-го тура (3:2). Николсон играет за "Спартак" с 2022 года. Ямайскому нападающему посчастливилось выиграть трофей с красно-белыми, завоевав Кубок России в прошлом сезоне. Ранее в СМИ появлялась информация, что "Спартак" готов расстаться с Николсоном ближайшим летом, если получит хорошее предложение.

Источник: Metaratings


Спартак Зенит Николсон
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Мостовой: Дзюбе не надо менять "Локомотив" на "Рубин". Москва есть Москва эксклюзив
"Крылья Советов" подали обращение в ЭСК по двум эпизодам игры с "Локомотивом" 3
Гогниев: мне неприятно смотреть на игру от обороны. Интересно развивать футбол с позиции атаки 1
Агент Олусегуна: скорее всего, он не останется в "Краснодаре" в следующем сезоне 1
"Спартак" обратился в ЭСК по пяти эпизодам матча с "Химками" 6
Талалаев: "Спартак" в том состоянии, в котором он сейчас находится с Промесом и Соболевым, — это как "Реал" 3
Радимов: смотришь на Захаряна и думаешь - ну какой "Челси"?! 1
Николсон - о чемпионстве "Зенита": не хочу показывать пальцем, но футбол – это командный вид спорта 2
Непомнящий: по качеству игроков "Динамо" просело. Разрушители есть, созидателей не видно 1
Гурцкая: первым выбором "Динамо" на пост главного тренера был Карпин. У них не получилось договориться с Черчесовым 1
Гогниев: желаю "Химкам" всего наилучшего, процветания. Жалко, что у них все меньше шансов остаться в РПЛ.
Березовский: Сафонов способен достичь высот Акинфеева, но для этого желательно не вариться в РПЛ 1
Капелло: Семак — сильнейший тренер в России 2
Ондуа - о товарищеском матче России с Камеруном: мне бы хотелось поучаствовать в этой игре
Малафеев: поменялся футболками с Каном, но думаю, ему не нужна была майка, в которой он потерпел разгромное поражение