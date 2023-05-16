- Есть ли мысли, что после такого сезона мной кто-то заинтересуется в Европе? Посмотрим, я всегда говорил, что есть цель играть в топовом чемпионате. Конечно, я к этому стремлюсь, - передает слова Чалова "Чемпионат".
25-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов в текущем сезоне забил 17 голов и отдал 5 результативных передач в 27 матчах Российской премьер-лиги. Это лучший бомбардирский показатель Чалова в чемпионате за карьеру - ранее максимальным для него количеством забитых мячей стали 15 голов в сезоне-2018/2019.
Чалов: есть цель играть в топовом чемпионате, стремлюсь к этому
Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопрос о возможном интересе со стороны европейских клубов.
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