– Судя по тому, что показывал Николич в "Локомотив", у него была атакующая команда. Если учесть, что "Динамо" так играло при Шварце, то Николич должен подойти бело-голубым. Все будет упираться в результат. Если его не будет при Николиче - это провал, – передает слова Граната "РБ Спорт".
14 мая стало известно, что Славиша Йоканович покинул пост главного тренера московского "Динамо". Под его руководством бело-голубые провели 27 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и набрали 42 балла, которые позволяют им располагаться на 7-м месте в турнирной таблице. В СМИ активно обсуждаются слухи о том, что бывший наставник "Локомотива" Марко Николич может стать новым главным тренером "Динамо".
Гранат - о Николиче в "Динамо": если при нем не будет результата - это провал
Бывший защитник "Динамо" Владимир Гранат оценил возможное назначение экс-наставника "Локомотива" Марко Николича на пост главного тренера бело-голубых.
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