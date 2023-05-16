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Петржела: скоро из "Зенита" уйдут бразильцы, и в команде наконец-то заиграют воспитанники

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Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался по поводу того, когда в клубе появятся свои воспитанники.
Фото: "Чемпионат"
- Не знаю, сколько иностранцев покинут "Зенит" этим летом, но, думаю, кто-то точно уедет. А так, скоро из "Зенита" уйдут все бразильцы, и в команде наконец-то заиграют собственные воспитанники. Это непременно произойдёт, если Россию не вернут в еврокубки в ближайшие два года, - приводит мнение Петрежелы "РБ Спорт".

Руководство и тренерский штаб "Зенита", который недавно выиграл 5-е чемпионство подряд, делают ставку на бразильских футболистов. Их в невской команде целых 7. Также в составе присутствуют два колумбийца и один казахстанец. Среди собственных воспитанников постоянное игровое время имеют голкипер Михаил Кержаков и хавбек Далер Кузяев. Также близки к основе петербуржского коллектива защитники Данил Круговой и Дмитрий Чистяков. Отметим, что все они приходили в "Зенит" из других клубов и не проходили клубную вертикаль. Проблему отсутствия доморощенных игроков в "Зените" выделяют многие эксперты. Примечательно, что только два молодых петербуржских игрока попадают в заявку команды. Это 20-летний вратарь Даниил Одоевский и 18-летний хавбек Данила Козлов.


Петржела Зенит Малком Клаудиньо Вендел Дуглас Сантос Ренан
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