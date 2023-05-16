- По "Динамо" скажу так — схема, расположение игроков такая же, как при Шварце. Да, есть потери — ушел Шиманьски, но ведь остался Захарян. И если Арсен в порядке, то позиция "десятки" — его. Он хороший игрок, который может играть намного сильнее, чем сейчас. На мой взгляд, довольно много футболистов в команде, которые не просто не прибавили, а деградировали — ощущение, что есть проблемы с тем, как мотивировать игроков, - приводит мнение Шалимова "РБ Спорт".
В минувшем туре столичное "Динамо" разгромно уступило "Ахмату" из Грозного (0:3). Это поражение стало последним для сербского тренера Славиши Йокановича. Он был уволен с поста наставника москвичей. Примечательно, что серб работает в клубе только с лета 2022 года. Специалист сменил немецкого тренера Сандро Шварца. С последним "Динамо" сумело забраться в тройку впервые с 2008 года и выйти в финал Кубка. За 27 встреч текущего розыгрыша РПЛ столичный коллектив одержал 12 побед. Также в активе москвичей 6 ничьих и 9 поражений. За весенний отрезок российского первенства "Динамо" одержало всего 4 победы. Эти результаты ухудшили турнирное положение команды. Москвичи опустились с 4 места, на котором они закончили осеннюю часть сезона, на 7-е за три тура до конца чемпионата.
Шалимов: в "Динамо" довольно много футболистов, которые не просто не прибавили, а деградировали
Экс-наставник "Краснодара" Игорь Шалимов поделился своими соображениями по поводу ситуации в московском клубе.
Фото: "Чемпионат"