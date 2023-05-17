Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
19:30
УралНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Манчестер Сити
22:00
Реал МадридНе начат

Шалимов: "Ростов" выжат по максимуму - надо 3 дня восстанавливаться, а они 3 дня домой добираются. Прыгнули выше головы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал текущую ситуацию в "Ростове".
Фото: ФК "Ростов"
- "Ростову" очень сложно - не только из-за травм, но и из-за того, что невозможно на длительной дистанции в каждом матче выдавать максимум. Им после каждой игры надо три дня восстанавливаться, а они только три дня домой добираются из-за проблем с логистикой. "Ростов" видно, что выжат по максимуму - команда прыгнула выше головы, и по составу в РПЛ она, на мой взгляд, седьмая-восьмая, - передает слова Шалимова "РБ Спорт".

Матч 27 тура Российской премьер-лиги "Сочи" - "Ростов" завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Для желто-синих это поражение стало вторым подряд - в предыдущем туре команда Валерия Карпина уступила на своем поле воронежскому "Факелу" (0:2).

В турнирной таблице чемпионата России "Ростов" занимает третье место, набрав 50 очков в 27 матчах. С конца февраля 2022 года желто-синие испытывают сложности с выездами на гостевые матчи - их приходится строить сложными маршрутами через аэропорты в соседних регионах из-за того, что ростовский аэропорт Платов, как и еще 10 аэровокзалов юго-западной части страны, закрыт для приема авиарейсов.


Ростов Шалимов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Ловчев: Карасев — наш лучший арбитр. Другое дело, что все наши судьи несвободны от всего
"Челси" заинтересован в трансфере Кварацхелии 1
Галактионов: "Локомотиву" нужны футболисты, которые усилят команду и дадут следующий шаг в развитии 1
Агент: будущее Гиговича? Мы ждем решения ФИФА
Официально: Григорян стал главным тренером "Кубани" 2
Игрок "Локомотива" Камано: мне было понятно, что Дзюба легенда российского футбола, ещё до того, когда он пришел в клуб
Петржела: у Абаскаля было бы больше шансов в богатом "Зените" на победу в РПЛ, чем в "Спартаке" 4
Кавазашвили: я только счастлив считаться легендой "Зенита". Для меня это был самый счастливый год 4
Голкипер "Факела" Свинов: хочется продлить футбольное сумасшествие в Воронеже
Хавбек ЦСКА Мендес: Федотов — лучший российский тренер 2
Агент: останется ли Мантуан в "Зените"? Пока решения нет 1
Артем Любимов рассудит "Краснодар" – "Ростов" и другие назначения на матчи 28-го тура РПЛ
Сергей Карасев - главный судья матча "Спартак" – ЦСКА 6
Президент "Интера": Индзаги – особенный. Единственный тренер, который не просит меня покупать игроков!
Шалимов: "Ростов" выжат по максимуму - надо 3 дня восстанавливаться, а они 3 дня домой добираются. Прыгнули выше головы 4