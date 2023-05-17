- "Ростову" очень сложно - не только из-за травм, но и из-за того, что невозможно на длительной дистанции в каждом матче выдавать максимум. Им после каждой игры надо три дня восстанавливаться, а они только три дня домой добираются из-за проблем с логистикой. "Ростов" видно, что выжат по максимуму - команда прыгнула выше головы, и по составу в РПЛ она, на мой взгляд, седьмая-восьмая, - передает слова Шалимова "РБ Спорт".
Матч 27 тура Российской премьер-лиги "Сочи" - "Ростов" завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Для желто-синих это поражение стало вторым подряд - в предыдущем туре команда Валерия Карпина уступила на своем поле воронежскому "Факелу" (0:2).
В турнирной таблице чемпионата России "Ростов" занимает третье место, набрав 50 очков в 27 матчах. С конца февраля 2022 года желто-синие испытывают сложности с выездами на гостевые матчи - их приходится строить сложными маршрутами через аэропорты в соседних регионах из-за того, что ростовский аэропорт Платов, как и еще 10 аэровокзалов юго-западной части страны, закрыт для приема авиарейсов.
Шалимов: "Ростов" выжат по максимуму - надо 3 дня восстанавливаться, а они 3 дня домой добираются. Прыгнули выше головы
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал текущую ситуацию в "Ростове".
Фото: ФК "Ростов"