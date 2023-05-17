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"СЭ": "Динамо" проведет летние сборы на базе в Новогорске

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Стало известно место, где "Динамо" проведет летние сборы.
Фото: "СЭ"
По сведениям СМИ, столичное "Динамо" будет готовиться к новому сезону в Москве на базе в Новогорске. Как отмечает источник, по плану футболисты московского коллектива должны выйти из отпуска 26 июня, но новый главный тренер может изменить планы.

"Динамо" неудачно выступает в текущем сезоне. В РПЛ бело-голубые располагаются на 7-й позиции, отставая от "Спартака", идущего третьим, на 8 турнирных баллов. Именно попадание в тройку ставилось руководством в качестве задачи на сезон. Также динамовцы провалились в Кубке России, вылетев от "Акрона" из Первой лиги. Все эти результаты не могли не сказаться на судьбе сербского рулевого команды Славиши Йокановича, который после разгрома от "Ахмата" (0:3) в минувшем туре был отправлен в отставку. По данным СМИ, фаворитом на пост нового главного тренера "Динамо" является другой серб Марко Николич, который ранее работал в "Локомотиве".

Источник: "СЭ"


Динамо
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