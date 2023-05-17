- В футболе все может быть, но "Спартаку" очень тяжело будет войти тройку по итогам чемпионата России. Если российские клубы сейчас не играют в еврокубках, то какая разница командам какое место занимать в РПЛ? Чемпион уже известен - "Зенит". Конечно, красно-белые всегда должны бороться за чемпионство. Минимум они всегда хотят этого, но иногда не получается. С таким бюджетом и игроками, "Спартак" должен занимать выше четвертого места, но это футбол.
"Спартак" набрал 50 очков в 27 турах и расположился на четвертом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отрыв от второй строчки, которую занимает ЦСКА, на данный момент составляет четыре балла. Очный матч между "армейцами" и "Спартаком" пройдет в рамках ближайшего, 28-го, тура. До окончания текущего розыгрыша первенства России командам осталось сыграть по три игры. "Зенит", единолично возглавляющий таблицу РПЛ, досрочно завоевал титул чемпиона страны. Напомним, российские клубы не принимают участия в еврокубковых соревнованиях с февраля прошлого года, будучи отстраненными УЕФА и ФИФА по политическим причинам.
Источник: Metaratings.ru
Озбилис: если российские клубы сейчас не играют в еврокубках, то какая им разница, какое место занимать в РПЛ
Экс-игрок "Спартака" Арас Озбилиз считает, что "красно-белым" будет тяжело попасть в призеры по итогам этого сезона, из-за отсутствия мотивации попадания в еврокубки.
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