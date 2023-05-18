- Периодически всплывают предложения, но нет такого, какое меня заинтересовало. Предложения в последнее время поступали из Казахстана. Из России тоже были, но оно не заинтересовало меня.
42-летний Владимир Газзаев - сын российского тренера Валерия Газзаева, который известен по работе с московским ЦСКА. Владимир Валерьевич работал главным тренером "Алании", "Актобе", "Тобола" и других команд. Последним местом его работы был "Туран", который он покинул в апреле 2022 года. Отец Владимира Газзаева называл сына одним из самых потенциальных специалистов в российском футболе.
Источник: Metaratings
Владимир Газзаев: периодически всплывают предложения, но нет такого, какое меня заинтересовало
Тренер Владимир Газзаев рассказал, что у него были предложения о работе от казахстанских и российских команд.
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