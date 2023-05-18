- Я очень сожалею, что в очередной раз "Алании" не дали лицензию. Второй год подряд к команде применяют санкции. Здесь надо задавать вопрос Российскому футбольному союзу.
Газзаев ранее был главным тренером и покинул клуб в 2014 году. С того момента специалист не работает в футболе. Ранее в СМИ появилась информация, что владикавказский клуб не попал в число команд, получивших лицензию от РФС для возможной игры в РПЛ. "Алания" занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, которое позволяет команде сыграть в стыковых матчах с клубом РПЛ за право игры в высшем дивизионе чемпионата России.
Источник: Metaratings
Газзаев: очень сожалею, что в очередной раз "Алании" не дали лицензию. Надо задавать вопрос РФС
Бывший главный тренер "Алании" Валерий Газзаев высказался о санкциях в отношении владикавказской команды.
Фото: РИА Новости