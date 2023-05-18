- После моего ухода из ЦСКА, в клуб пришли многие футболисты, и сейчас видно, что построилась команда, где есть сплав опыта и молодости. Все, кто приходили в команду за последние четыре года, должны показывать себя. Видно, что ЦСКА наконец показывает чемпионскую игру.
36-летний Тошич ушел из ЦСКА в 2017 году. Армейская команда не побеждала в чемпионате России с 2016 года. Последний трофей армейцами был завоеван в 2018 году. Тогда ЦСКА выиграл Суперкубок России. В нынешнем сезоне московская команда вышла в суперфинал Кубка России, где 11 июня сыграет с "Краснодаром". Трофей может стать для краснодарцев первым в истории клуба. Сейчас ЦСКА тренирует Владимир Федотов, который в прошлом возглавлял "Сочи" и "Оренбург".
Источник: Sport24
Тошич: ЦСКА наконец показывает чемпионскую игру
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что сейчас армейцы показывают чемпионскую игру.
Фото: "СЭ"