- Фернандо был очень счастлив в "Спартаке", ему очень нравится Россия. Это страна, которая очень хорошо приняла его и его семью. Если будет интересное предложение, мы с радостью его рассмотрим, - приводит комментарий агентства Metaratings.ru.
Бразилец Фернандо, играющий на позиции опорного хавбека, в данный момент представляет цвета "Антальяспор", представляющего Турцию. В этом сезоне футболист провел 28 игр в футболке местного коллектива. За этот отрезок хавбек сумел 5 раз поразить ворота своих соперников. Также в активе игрока 2 голевых паса. Его договор с клубом из Турции рассчитан до конца июня 2024 года.
Ранее Фернандо играл за столичный "Спартак". В составе московского клуба он сыграл 98 поединков, в которых забил 12 голов и оформил 10 ассистов. Фернандо запомнился шикарными голами со штрафных ударов. С красно-белыми бразилец выиграл чемпионский титул в 2017 году. Спартак за три тура до конца РПЛ располагается вне призовой тройке, занимая 4-е место. В этот уик-энд дружина Гильермо Абаскаля встретится со своим принципиальным соперником ЦСКА. Сегодня СМИ сообщили о том, что руководство клуба летом хочет серьезно усилить команду для конкуренции с "Зенитом".
Представители Фернандо: если будет интересное предложение от "Спартака", мы с радостью его рассмотрим
Представители бразильского футболиста Фернандо Rivorelli Sports высказались по поводу возможного возвращения игрока в "Спартак".
Фото: "Чемпионат"