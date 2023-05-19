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Пискарев - о Григоряне: мат через слово! И этот человек называет себя тренером? Эксперт!

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Тренер Александр Пискарев высказался о тренерских качествах наставника "Кубани" Александра Григоряна.
Фото: Чемпионат.com
- Я посмотрел и ужаснулся! Сильные слова должны быть к месту. А тут... Мат через слово! И этот человек называет себя тренером? Его еще на телевидение приглашают. Сидит с умным видом в студии, рассуждает о футболе. Эксперт, [блин]!

Григорян долгое время работал экспертом на телевидении, однако некоторое время назад стало известно, что специалист стал главным тренером краснодарской "Кубани". После 31 сыгранного матча краснодарцы идут на 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги с 33 набранными очками. "Кубань" может вылететь из Первой лиги по итогам сезона. Последний раз до "Кубани" Григорян работал главным тренером мужской команды в России в 2019 году, когда возглавлял "Тамбов".

Источник: "Спорт-экспресс"


Первая лига Григорян Кубань
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