- Меня сначала удивляло, а теперь раздражает, как у нас любят поносить командные виды спорта. Да, наша футбольная лига отличается от пяти ведущих европейских по многим параметрам. Но она сложная и уж точно не позорная и не отвратительная.
"Зенит" выиграл пять чемпионских титулов подряд. В Германии "Бавария" идет к своему уже 10-му подряд чемпионству. В России многие футболисты и эксперты недовольны гегемонией "Зенита" в чемпионате и предлагают различные варианты реформирования РПЛ. Последним чемпионом России до "Зенита" был московский "Локомотив" в 2018 году, когда железнодорожников еще возглавлял Юрий Семин.
Источник: "Матч ТВ"
Гендиректор "Зенита": наша футбольная лига не позорная и не отвратительная. Раздражает, когда ее поносят
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался об уровне конкуренции в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"