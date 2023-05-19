Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
18:00
АланияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
21:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
22:00
МонакоНе начат

Александр Медведев: когда говорят, что пять побед "Зенита" подряд – деградация нашего футбола, мне просто смешно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мыслями по поводу гегемонии петербуржского коллектива.
Фото: Матч ТВ
- Когда говорят, что пять побед "Зенита" подряд – деградация нашего футбола, мне просто смешно. Почему так не говорили ни про немецкий, ни про итальянский чемпионаты? Ведь там тоже "Бавария" или "Ювентус" побеждали по 8-9 раз подряд, - приводит мнение Медведева "Матч ТВ".

Функционер Александр Медведев является гендиректором "Зенита" с 2019 года. Под его управлением невский клуб выиграл РПЛ 5 раз подряд. Примечательно, что всех побед петербуржцы добились с российским тренером Сергеем Семаком. Команда выиграла текущий розыгрыш национального первенства досрочно (за 4 тура до конца) и с большим отрывом. В данный момент "Зенит" имеет 11 очковое преимущество перед идущим на второй строчке ЦСКА. Основными игроками петербуржского клуба являются легионеры - бразильцы и колумбийцы.

Отметим, что "Бавария" из Мюнхена в предыдущим сезоне выиграла свое 10-е чемпионство подряд в Германии и идет к 11-му. А туринский "Ювентус" в период с 2011 по 2020 годы завоевал 9 чемпионских титулов в итальянской Серии А.


Зенит Медведев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 12
  • Нравится
  • -10
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Глава РФС Дюков подтвердил ведение переговоров об организации товарищеской игры сборной России в июне на территории РФ
Официально: "Динамо" расторгло контракт с главным тренером Йокановичем
La Repubblica: экс-главный тренер "Зенита" Спаллетти хочет покинуть "Наполи"
Андрей Мостовой – о словах Дзюбы про "Зенит" Рио-де-Жанейро: иногда в раздевалке сидишь и чувствуешь себя как в Рио 3
"Арсенал" готов предложить за хавбека "Вест Хэма" Райса 105 млн евро
Наставник "Алании" Василенко: по отношению к "Факелу" у меня нет никакого реваншизма
Зиньковский: подколы Карпина разряжают атмосферу
Журналист Нагучев: новым главным тренером "Динамо" может стать наставник "Ариса" Шпилевский 5
Агент Барбоза: европейские клубы будут следить за Ренаном на молодежном ЧМ 1
Зиньковский – о Европе: ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют
Андрей Мостовой: очень хочется попасть в одну из ведущих лиг 4
Зиньковский: Пиняев - новый Аршавин? Андрей - он один
Экс-игрок "Крыльев Советов" Бобер: самарцы могут выиграть все три последних матча в РПЛ 1
Медведев: медаль Ловрена уже лежит у меня в сейфе. Все, кто причастен, будут награждены
Рианчо: не верю, что в России судьи работают на "Зенит"! 6