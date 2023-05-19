- Когда говорят, что пять побед "Зенита" подряд – деградация нашего футбола, мне просто смешно. Почему так не говорили ни про немецкий, ни про итальянский чемпионаты? Ведь там тоже "Бавария" или "Ювентус" побеждали по 8-9 раз подряд, - приводит мнение Медведева "Матч ТВ".
Функционер Александр Медведев является гендиректором "Зенита" с 2019 года. Под его управлением невский клуб выиграл РПЛ 5 раз подряд. Примечательно, что всех побед петербуржцы добились с российским тренером Сергеем Семаком. Команда выиграла текущий розыгрыш национального первенства досрочно (за 4 тура до конца) и с большим отрывом. В данный момент "Зенит" имеет 11 очковое преимущество перед идущим на второй строчке ЦСКА. Основными игроками петербуржского клуба являются легионеры - бразильцы и колумбийцы.
Отметим, что "Бавария" из Мюнхена в предыдущим сезоне выиграла свое 10-е чемпионство подряд в Германии и идет к 11-му. А туринский "Ювентус" в период с 2011 по 2020 годы завоевал 9 чемпионских титулов в итальянской Серии А.
Александр Медведев: когда говорят, что пять побед "Зенита" подряд – деградация нашего футбола, мне просто смешно
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мыслями по поводу гегемонии петербуржского коллектива.
Фото: Матч ТВ