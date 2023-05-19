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Медведев: медаль Ловрена уже лежит у меня в сейфе. Все, кто причастен, будут награждены

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о том, что хорватский футболист Деян Ловрен получит золотую медаль.
Фото: "Чемпионат"
- Медаль Ловрена уже лежит у меня в сейфе. Мы даже Сазонову выдадим, который лишь одну игру провел. Все, кто причастен, будут награждены, а также появятся в виртуальном зале славы клубного музея, где представлены все игроки и тренеры, хотя бы раз становившиеся чемпионом в составе "Зенита". Если не ошибаюсь, за это время список составляет уже порядка 150 человек, - приводит комментарий Медведева "Матч ТВ".

Центральный защитник Деян Ловрен пополнил состав "Зенита" из Санкт-Петербурга летом 2020 года. В майке невского коллектива хорват сыграл 63 поединка. За этот отрезок игрок сумел тра раза поразить ворота своих соперников и оформил 3 голевых паса. В этом сезоне Деян провел в 15 играх, в которых набрал 1+1 по системе гол плюс пас. В составе "Зенита" Ловрен выиграл 3 чемпионства. Зимой 2023 года "Зенит" и "Лион" договорились о трансфере хорвата во французский клуб. В местном первенстве Ловрен сыграл за "Лион" 17 матчей. За этот отрезок он забил 1 гол. У хорватского защитника огромное количество значимых трофеев. Помимо РПЛ, он выигрывал АПЛ и ЛЧ в составе "Ливерпуля". Также Ловрен добился успеха с национальной командой Хорватии. В составе своей сборной Деян сумел выиграть серебро и бронзу Чемпионата мира.


Зенит Лион Медведев Ловрен
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