- Кому бы отдал приз "Открытие сезона"? Да можно хоть Дзюбе вручить — он заново открыл свой талант в этом сезоне, когда многие думали, что его лучшие годы уже прошли.
Ранее РПЛ представила списки номинантов на приз лучшему нападающему и лучшему футболисту текущего сезона. В обоих шорт-листах нашлось место Дзюбе, который вернулся в чемпионат России лишь по ходу сезона. Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" в феврале 2023 года. Нападающий начинал сезон в турецком "Адана Демирспоре". В девяти матчах РПЛ Дзюба забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи.
Источник: "РБ Спорт"
Семин: Дзюбе можно вручить приз "Открытие сезона" - он заново открыл свой талант
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что нападающий Артем Дзюба достоин приза "Открытие сезона".
Фото: "Чемпионат"