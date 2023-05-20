– "Динамо" потерпело очень болезненное поражение в прошлом матче с "Ахматом". После этого был отправлен в отставку тренер Йоканович. Непонятно, на матч с "Торпедо" команду выведет уже новый главный тренер или исполняющий обязанности. В любом случае у "Торпедо" есть отличная возможность воспользоваться сумятицей и доказать самим себе, что команда боевая и с характером, несмотря на уже свершившийся вылет из высшей лиги. Но все-таки и "Динамо" нужна победа, ведь команда не так часто побеждает в последнее время, – передает слова Тихонова Metaratings.
Игра между столичными "Торпедо" и "Динамо", которая будет проведена в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги, состоится сегодня (20 мая) на стадионе "Лужники". Стартовый свисток данной встречи запланирован на 16:30 (по московскому времени).
"Торпедо" в прошлом туре потерпело поражение от столичного ЦСКА со счетом 0:3. "Автозаводцы" остались с 13-ю очками на 16-м месте в турнирной таблице и потеряли все шансы на сохранение прописки в РПЛ.
"Динамо" в 27-м туре чемпионата России проиграло грозненскому "Ахмату" со счетом 0:3. После той игры бело-голубые отправили в отставку своего наставника Славишу Йокановича. Временно исполнять обязанности главного тренера был назначен Павел Алпатов.
Тихонов – о матче "Торпедо" против "Динамо": у "автозаводцев" есть отличная возможность воспользоваться сумятицей
Экс-футболист сборной России Андрей Тихонов высказался о предстоящей встрече 28-го тура РПЛ между столичными "Торпедо" и "Динамо".
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