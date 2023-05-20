- Надо отдать должное сопернику, очень сложная команда. Получился плотный футбол, но мы реализовали свой момент. Все молодцы, все боролись. Могу только поздравить с победой. Мотивация? Вторая часть сезона для нас как финал, так как за первый круг мы многое пустили. Настраиваемся отдавать силы в каждом матче.
"Локомотив" обыграл на своем поле воронежский "Факел" в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Единственный мяч в этой встрече в самой концовке, на 87-й минуте, забил атакующий полузащитник москвичей Антон Миранчук. Таким образом "железнодорожники" набрали 39 очков и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. До окончания текущего розыгрыша первенства России "Локомотиву" осталось сыграть с двумя столичными командами - "Динамо" и "Торпедо".
Источник: "Матч ТВ"
Антон Миранчук - о матче с "Факелом": получился плотный футбол. Вторая часть сезона для нас как финал
Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук подвел итоги матча 28?го тура чемпионата России с "Факелом" (1:0).
Фото: "Матч ТВ"