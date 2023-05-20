- Говорить о том, кто лучше сейчас не приходится, поскольку Дзюба выступал на гораздо более высоком уровне и здорово проявлял себя как в составе сборной, так и в еврокубках. Федору до уровня Артема пока далеко, но он движется в правильном направлении. Если он продолжит прогрессировать такими темпами, способен попасть в Клуб Григория Федотова для россиян, забивших 100 и более мячей, - приводит мнение Хомухи RT.
Два форварда Федор Чалов и Артем Дзюба являются главными бомбардирами своих команд. Федор представляет цвета ЦСКА, а Артем играет в составе "Локомотива". В этом сезоне армеец провел в красно-синей майке 37 игр. В них он сумел наколотить 21 гол. Также россиянин записал на свой счет 5 голевых пасов. Чалов тратит на гол в среднем 127 минут игрового времени. 10 апреля Федор отпраздновал свое 25-летие. Дзюба очень долгое время (7 сезонов) выступал за "Зенит". В составе невского клуба Артем сумел 4 раза выиграть чемпионство России, а также стать лучшим голеадором российского первенства. В этом сезоне, вернувшись только зимой в РПЛ, Дзюба сыграл за железнодорожников 11 поединков, в которых сумел набрать 8+4 по системе гол плюс пас. В августе Артему исполнится 35 лет.
Хомуха: Чалову до уровня Дзюбы пока далеко
Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился своей точкой зрения по поводу центрфорварда москвичей Федора Чалова.
Фото: "Чемпионат"