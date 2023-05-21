- Мы играли очень хорошо, особенно во втором тайме. Забили три мяча и играли как единый коллектив. "Химки" — неплохая команда, но мы были лучше сегодня. Выиграть бронзовые медали? Да, у нас хороший состав, мы верим в свои силы. Главный тренер доверяет нам, а мы стараемся выполнять его установки, - приводит комментарий Тодоровича "Матч ТВ".
Идущий на пятом месте "Ахмат" имеет реальные шансы побороться за бронзовые медали российского первенства. Сейчас грозненский коллектив всего на 1 турнирный балл отстает от идущего на третьем месте "Ростова", который имеет на своей счету 50 очков. Столько же очков имеет идущий на 4-й позиции "Спартак". Сегодня дончане сыграют с "Краснодаром", а красно-белые сразятся с ЦСКА. До конца РПЛ осталось всего 2 тура. В розыгрыше 6 очков. Дружина Сергея Ташуева уже добилась исторического достижения, побив клубный рекорд по набранным очкам. Ранее грозненский коллектив никогда не попадал в медали национального первенства. Боснийский защитник Дарко Тодорович в этом сезоне поучаствовал в 13 играх РПЛ, а которых сумел забить 1 гол и оформил 4 ассиста.
Защитник "Ахмата" Тодорович: верим, что можем выиграть медали РПЛ
Боснийский футболист "Ахмата" Дарко Тодорович высказался по поводу возможности выиграть медали РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"