- Матч получился классным. Некоторые игры, которые я смотрел до этого, были скучноватыми. Впечатления были не очень. Но в последние пару лет уровень повысился, мне нравится.
Сергачев вместе со своими коллегами по НХЛ вратарем Андреем Василевским ("Тампа-Бэй Лайтнинг") и нападающим Кириллом Марченко ("Коламбус Блю Джекетс") посетили матч 28-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА. Хоккеисты вышли на поле "Открытие Арены" и нанесли символические первые удары по мячу. Василевский и Сергачев - двукратные обладатели Кубка Стэнли.
Источник: Metaratings
Хоккеист Сергачев - о матче "Спартак" - ЦСКА: классная игра. В последние пару лет уровень РПЛ повысился, мне нравится
Защитник "Тампа-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачев поделился впечатлениями от посещения матча Российской Премьер-Лиги.
Фото: GETTY IMAGES