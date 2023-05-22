Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Хоккеист Сергачев - о матче "Спартак" - ЦСКА: классная игра. В последние пару лет уровень РПЛ повысился, мне нравится

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Тампа-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачев поделился впечатлениями от посещения матча Российской Премьер-Лиги.
Фото: GETTY IMAGES
- Матч получился классным. Некоторые игры, которые я смотрел до этого, были скучноватыми. Впечатления были не очень. Но в последние пару лет уровень повысился, мне нравится.

Сергачев вместе со своими коллегами по НХЛ вратарем Андреем Василевским ("Тампа-Бэй Лайтнинг") и нападающим Кириллом Марченко ("Коламбус Блю Джекетс") посетили матч 28-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА. Хоккеисты вышли на поле "Открытие Арены" и нанесли символические первые удары по мячу. Василевский и Сергачев - двукратные обладатели Кубка Стэнли.

Источник: Metaratings


Спартак ЦСКА Сергачев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Мостовой: перед дерби все кричали, что "армейцы" займут второе место. Вчера "Спартак" победил, хоть и с помощью судей
Президент "Ахмата" Даудов: Рамзан Кадыров и руководство клуба недовольны, что из-за Fan ID стадион не может заполниться
ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами России и Украины до 30 июня 2024 года 1
Польская бригада судей во главе с Марциняком рассудит финал Лиги чемпионов-2022/23 "Манчестер Сити" – "Интер" 1
Мостовой – о жесте Соболева в адрес Роши: эмоции сыграли свою роль. Может, и момент воспитания 4 эксклюзив
Corriere dello Sport: "Наполи" объявит об уходе Спаллетти 4 июня 3
Селюк: "Ростов" — команда-пустышка, они забрались наверх лишь благодаря судейским решениям 4
Нападающий "Ахмата" Конате выбыл из строя до конца сезона
Промес – о победе "Спартака" над ЦСКА: если бы мы не выиграли, то потеряли бы шансы на серебро 5
Колосков – о дисквалификации Соболева после матча с ЦСКА: ему должны дать максимальный срок 5
Оздоев: в Турции уровень футбола выше, чем в РПЛ
Бабаев: есть вероятность, что Марио Фернандес вернется в ЦСКА
Аршавин: не хочу говорить ничего про этого бедного Соболева 5
Оздоев: в ближайшее время я не вернусь в Россию 1
Гладилин – о жесте Соболева в адрес Роши: у Александра снесло крышу