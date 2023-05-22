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Гладилин – о жесте Соболева в адрес Роши: у Александра снесло крышу

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Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин высказался об удалении нападающего красно-белых Александра Соболева в игре 28-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
– Соболев поступил некрасиво и неэтично, тем более матч показывали по телевидению. Можно не сдерживать эмоции на тренировках, но в дерби у Александра снесло крышу. Он не контролировал себя. Он подвел команду. Этот жест - удар по престижу клуба. Нельзя такое делать, было много болельщиков на стадионе, — передает слова Гладилина "РБ Спорт".

Накануне, 21 мая, состоялась центральная игра 28-го тура чемпионата России по футболу, в которой "Спартак" на своем поле сыграл против ЦСКА. Данный поединок завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Главным антигероем прошедшего матча стал форвард хозяев Александр Соболев. В середине второго тайма российский нападающий показал неприличный жест в адрес защитника "армейцев" Виллиана Роши. Рефери Сергей Карасев показал Соболеву красную карточку на 66-й минуте, удалив того с поля.

Сегодня стало известно о том, что Александр Соболев посетит очередное заседание, организованное контрольно-дисциплинарным комитетом РФС. Там будет рассмотрено неправомерное действие игрока "Спартака". Кроме того, на заседание КДК вызван и защитник ЦСКА Виллиан Роша. Отметим, что бразилец тоже был удален, так как он попытался показать жест Соболева арбитрам, чтобы они его наказали.


Спартак ЦСКА Соболев Гладилин
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