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Бабаев: есть вероятность, что Марио Фернандес вернется в ЦСКА

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Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о потенциальном возвращении Марио Фернандеса в стан "армейцев".
Фото: "Чемпионат"
– Мы на связи с Марио Фернандесом, но пока ничего нового о его возможном возвращении сказать не могу. Да, есть вероятность, что он вернется в клуб, но пока не могу сказать это однозначно. Конечно, я хотел бы видеть Марио в качестве игрока ЦСКА, — цитирует Бабаева "РБ Спорт".

Марио Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 года. 32-летний бразилец, имеющий российское гражданство, после завершения предыдущего сезона РПЛ решил приостановить профессиональную карьеру и отправился на Родину. Там он подписал контракт с "Интернасьоналом". При этом в апреле текущего года Марио объявил об уходе из южноамериканского клуба.

Ранее в СМИ стали появляться слухи о том, что предстоящим летом Фернандес может вновь оказаться в стане "ЦСКА". Отметим, что в составе армейского клуба он трижды выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, а также однажды становился победителем Кубка.


Марио Фернандес ЦСКА Бабаев
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