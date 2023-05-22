– Мы на связи с Марио Фернандесом, но пока ничего нового о его возможном возвращении сказать не могу. Да, есть вероятность, что он вернется в клуб, но пока не могу сказать это однозначно. Конечно, я хотел бы видеть Марио в качестве игрока ЦСКА, — цитирует Бабаева "РБ Спорт".
Марио Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 года. 32-летний бразилец, имеющий российское гражданство, после завершения предыдущего сезона РПЛ решил приостановить профессиональную карьеру и отправился на Родину. Там он подписал контракт с "Интернасьоналом". При этом в апреле текущего года Марио объявил об уходе из южноамериканского клуба.
Ранее в СМИ стали появляться слухи о том, что предстоящим летом Фернандес может вновь оказаться в стане "ЦСКА". Отметим, что в составе армейского клуба он трижды выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, а также однажды становился победителем Кубка.
Бабаев: есть вероятность, что Марио Фернандес вернется в ЦСКА
Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о потенциальном возвращении Марио Фернандеса в стан "армейцев".
Фото: "Чемпионат"